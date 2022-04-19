В Мелитополе задержали передавшую данные для удара по ВС России корректировщицу

Корректировщицу, которая передала военным Вооруженных сил Украины сведения о месте разгрузки Вооруженными силами (ВС) России боеприпасов в Мелитополе, 19 апреля задержали силовики. Она напрямую причастна к последовавшему за отправкой данных удару по данной локации.

«Наталья Назаренко сфотографировала разгрузку боеприпасов российскими военнослужащими, после чего отправила фото своему сожителю, который служит в ВСУ. Таким образом женщина намеренно обозначила геолокацию позиций, по которым потом был нанесен удар», — рассказал представитель силовых структур в беседе с «РИА Новости».

Женщина все обвинения подтвердила, заявив, что после съемки вопреки советам сожителя удалить данные оставила их для передачи представителям ВСУ. Предварительно она отправила их также брату и сыну. Назаренко признала, что помогла украинским войскам узнать локацию российских военных.

По словам жительницы Украины, сожитель Сергей Назарук еще в 2015 году ушел воевать на территорию Донбасса в составе украинской армии. Проходил обучение под Мариуполем и с тех пор находился на службе.

Ранее, 12 апреля, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские националисты пытаются заниматься вербовкой сибирской молодежи и склонением их к терактам. Отмечается, что с учетом складывающейся обстановки комитет уделяет особое внимание выработке мер, направленных на повышение эффективности профилактической работы с лицами, восприимчивыми к террористической пропаганде.

5 марта сообщалось, что в Рязанской области задержан сторонник группировки МКУ, занимавшийся вербовкой российской молодежи. По данным ФСБ, у него изъяли средства связи, содержащие значительное количество пропагандистских материалов неонацистского толка.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

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