Военные Украины выпустили более 100 снарядов и мин по территории ДНР

Вооруженные силы Украины с начала суток, 19 апреля, выпустили более 100 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики. Об этом в Telegram сообщила Народная милиция ДНР.

«С начала текущих суток противник выпустил более ста снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что под обстрелы украинских сил попали районы пяти населенных пунктов республики.

«В результате украинской агрессии четверо мирных жителей получили ранения. Повреждены два жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры», — заключили в Народной милиции.

Ранее в этот день в ДНР сообщили, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за сутки 29 раз обстреляли территорию республики. В результате ранены семь мирных жителей. В результате обстрелов ранены семь мирных жителей, повреждено 28 домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

18 апреля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские военные открыли огонь по Петровскому району Донецка, использовав ракеты «Град», всего было выпущено 20 ракет. Также зафиксированы обстрелы по Горловке и Верхнеторецкому. Огонь велся, в частности, из минометов и артиллерийских установок.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской Народной Республике и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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