Анкара эвакуировала более 17 тыс. турецких граждан с Украины

Турция эвакуировала более 17 тыс. своих граждан с Украины. Об этом глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, 19 апреля.

«Свыше 17 тыс. человек эвакуированы. Эвакуированы 99% желающих», — цитирует Чавушоглу Minval.az.

По его словам, «без наличия сильного государства, которое смело стоит за своими гражданами, это было бы невозможно», передает RT.

14 апреля Чавушоглу заявил, что присоединение Турции к санкциям против РФ нереалистично. При этом он отметил, что Анкара будет вынуждена следовать санкциям в отношении России, если они будут одобрены ООН, передает НСН.

29 марта переговоры делегаций России и Украины прошли в Стамбуле.

Российский президент Владимир Путин 12 апреля указал, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. По его словам, Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию. Также Путин отметил, что для дальнейших контактов в рамках переговорного процесса лучше всего подходит площадка в Белоруссии.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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