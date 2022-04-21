Министерство просвещения рекомендует учебным заведениям забирать телефоны у учеников перед занятиями — об этом глава ведомства Сергей Кравцов заявил на форуме «Сила — в правде!». В мае Минпросвещения направит в регионы для обсуждения свои предложения по организации работы школ — в них будет содержаться и этот пункт. Каждая школа вправе самостоятельно принимать решение о том, следовать ли рекомендации.

С чисто юридической точки зрения есть непонятные моменты. Телефон — это собственность ученика, мы не имеем права ничего у него забирать. Никакими нормативными актами подобные действия не регламентируются. Кто будет собирать гаджеты — классный руководитель или дежурный учитель? Преподаватель следит, чтобы никто не поранился, не подрался, чтобы все были накормлены. Теперь помимо этого он еще должен будет думать: «Не перепутать бы телефоны, не забыть, не потерять»?

Важные вопросы: где смартфоны должны храниться; как будет организована защита чужой собственности от порчи, кражи, потери; кто будет нести за нее материальную ответственность? Ведь для некоторых семей траты на такие гаджеты отнюдь не рядовые. Да и ребята дорожат своими аппаратами, которые часто получают в подарок на дни рождения.

Совершенно ясна цель родителей, которые приобретают телефоны своим детям — быть с ними на связи. И велика вероятность, что родительское сообщество к подобным рекомендациям отнесется далеко не однозначно. В конце концов, если во время занятий ученик отвлекается на мобильное устройство, то это проблема педагога, который не может организовать учебную деятельность и увлечь ребенка предметом.

Рекомендовать изымать телефоны Министерство просвещения, конечно, может, но необходимо уточнить, с какой целью это следует делает. Можно предположить, что такая рекомендация вызвана участившимися случаями, когда на телефоны ребят неизвестно по каким причинам приходят угрожающие сообщения в связи с событиями, которые происходят сейчас на Украине. Но тогда в первую очередь нужно думать, как сделать так, чтобы в интернете не публиковались недостоверные сведения.

Доступность любой информации — не всегда благо. Это иногда угроза, и очень серьезная. Но, как показывает практика, запреты порождают повышенный интерес к теме. Отберут телефоны, а дальше что? Ученик выйдет из школы и всё равно получит доступ к тем или иным сайтам и чатам. Для того, чтобы уберечь детей от влияния недостоверной, а порой и вовсе несущей угрозу информации, их надо учить пользоваться современными средствами связи, критически оценивать всё то, что они читают и смотрят.

Просветительская работа в этом направлении должна вестись самым серьезным образом и с педагогами, и с родителями. Довольно много материалов по этому поводу разработано специалистами в сфере информационной безопасности.

Сейчас идет I Международная ассамблея Российской академии образования «Ученик в современном мире: формула успеха». Обсуждаются вызовы, с которыми сегодня сталкивается образование. И на ней вопрос гаджетов у школьников тоже поднимался. Мы говорим о цифровизации процесса обучения, и на этом фоне отказ от использования смартфонов выглядит спорной идеей. Сегодня даже представить сложно, как мы можем обойтись без интернета, который в том числе дает нам возможность онлайн-участия в таких форумах.

Однако статистика, связанная с зависимостью наших ребят от современных средств передачи и получения информации, тоже очень тревожная. Это связано с их физическим и психическим здоровьем. Если они совершенно не могут существовать без телефона в руке, я понимаю обеспокоенность федеральных органов управления образованием.

Есть, конечно, вопросы и к родителям, которые покупают детям дорогие телефоны. Зачем ребенку, который должен быть просто на связи, подобные «навороты»? Это еще одна тема для разъяснительной работы с родительским сообществом. И она должна опережать запретительные меры.

Автор — председатель координационного совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка»

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