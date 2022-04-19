HIS допустил рост цены нефти до $170 в случае эмбарго на российское сырье

Введение полного запрета на импорт российской нефти со стороны Евросоюза может вызвать подъем цены на нефть до $170 за баррель, однако на таких высотах спросу на нефть грозит «уничтожение». Об этом 19 апреля говорится в отчете консалтинговой компании HIS Markit, входящей в S&P Global.

Аналитики предсказывают три сценария развития событий, при этом ситуация на Украине оказывает основное влияние на котировки.

По первому варианту под сокращение попадет экспорт российской нефти в объеме 4-6 млн б/с, отмечает ТАСС. В итоге цена на Brent будет расти вплоть до сентября, когда достигнет $170 за баррель. Затем она начнет снижаться до $120 за баррель к весне 2023 года. События реализуются, если Иран не сможет продавать нефть и не смогут нарастить добычу до максимума Саудовская Аравия и ОАЭ.

По второму варианту Россия под воздействием санкций и отказов со стороны импортеров теряет от 1 до 2 млн б/с нефтяного экспорта. В этом случае, если ряд стран предложат к продаже нефти из запасов, то цена Brent не превысит $120 за баррель и в 2023 году опустится ниже $90 за баррель.

В третьем прогнозе российская добыча сокращается на 1 млн б/с, но это компенсируется снижением спроса со стороны Китая. Цена нефти в этом случае опускается в этом году ниже $90 за баррель, а в 2023 году ожидается на уровне ниже $70 за баррель.

В настоящее время Brent торгуется на лондонской бирже ICE около $108 за баррель.

Ранее во вторник стало известно, что Венгрия не поддержит введение антироссийских санкций против поставок газа и нефти. В этот же день министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж пытается убедить европейских партнеров ввести эмбарго на поставки российской нефти.

15 апреля эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович рассказал «Известиям» о последствиях отказа Евросоюза от российских энергоносителей. По его словам, экономика Германии откатится на уровень «в лучшем случае Испании».

В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. По его мнению, антироссийские санкции могут привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США.

Ранее в апреле стало известно, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни. В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

6 апреля издание Focus сообщило, что жители Германии всё чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители.