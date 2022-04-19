Животных бесплатно вакцинируют против бешенства в Рязани

Бесплатную вакцинацию питомцев против бешенства проведут в Рязани. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает РИА «7 новостей».

Вакцинация кошек и собак состоится 23 апреля. Животных и их питомцев будут принимать с 8:00 до 9:45 в поселке Борки по адресу улица 10-й район, 61А. С 10:30 до 11:15 вакцинация будет проходить на улице 9-й район, 59А.

Мероприятие организовано городской ветеринарной станцией для недопущения распространения бешенства.

В январе 2022 года карантин по бешенству был установлен в Сараевском районе Рязанской области. Больная собака покусала свою хозяйку. Животное изолировали на ветеринарной станции, спустя три дня после нападения собака скончалась.