Медведев заявил, что России нужно быть готовой к возможной агрессии со стороны НАТО

Усиление Североатлантического альянса (НАТО) у российских границ — уже не фигура речи и набор стандартных угроз, и РФ в таких условиях должна быть готова к возможным агрессивным действиям. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте по науке и образованию.

«Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться, и поэтому наращивать систему, которая позволяет обеспечивать нашу страну самыми современными вооружениями», — заявил Медведев.

Зампредседателя Совбеза добавил, что реализации данной цели необходима надежная высокотехнологичная техника и военного, и двойного назначения.

9 апреля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о продолжении наращивания военного присутствия НАТО на восточном фланге. Он сообщал, что на восточном фланге альянса уже находятся около 40 тыс. военнослужащих, что примерно в 10 раз больше, чем несколько месяцев назад.

8 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере Североатлантического альянса. По его словам, любое расширение деятельности НАТО, его влияния не несут дополнительной безопасности и стабильности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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