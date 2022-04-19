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В Татарстане осудят причинивших ущерб на 2,8 млрд рублей лидеров финансовой пирамиды

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В Татарстане передано в Набережночелнинский городской суд предварительное расследование уголовного дела в отношении руководителей финансовой пирамиды, принесшей ущерб на 2,8 млрд рублей. Об этом 19 апреля сообщил портал «МВД Медиа».

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Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, обвиняемыми в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в легализации криминальных доходов стали трое жителей Набережных Челнов.

По версии следствия, злоумышленники с 2012 по 2014 год создали несколько коммерческих организаций. Они выдавали микрокредиты и привлекали средства граждан в качестве инвестиций.

«Филиалы организаций были открыты в 20 субъектах Российской Федерации. Инвесторам обещали ежегодные выплаты в размере от 120 до 180 процентов от суммы вклада. Высокую доходность объясняли успешной деятельностью в сфере кредитования», — отметили в полиции.

Для сотрудников компании разработали поощрения за привлечение новых клиентов. После того, как желающих сделать «выгодное вложение» достигло нескольких тысяч, выплаты прекратились.

«Потерпевшими признаны 7260 человек, сумма ущерба превысила 2,8 млрд рублей», — отметила Волк.

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«Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан», — заключила Волк.

В начале апреля в Челябинске было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении 78-летней пенсионерки. Она лишилась 2,4 млн рублей из-за финансовой пирамиды.

В Башкирии полиция начала проверку по факту мошенничества в отношении 50-летней женщины. Потерпевшей предложили получить доход от инвестиций в «успешный бизнес». Местная жительница лишилась около 3 млн рублей.

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