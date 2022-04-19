Западные страны были заинтересованы в эскалации украинского кризиса. Они не хотели, чтобы на Украине был мир. Об этом заявил в интервью новостному порталу The Gray Zone бывший офицер швейцарской разведки, экс-советник ООН и НАТО Жак Бо.

«Я думаю, что с самого начала [президент Украины Владимир ] Зеленского загнали в ловушку западные союзники. Американцы и британцы вовсе не хотели, чтобы на Украине был мир. <…> Это план по ослаблению России», — заявил Жак Бо.

Он отметил, что Украина на самом деле никому не интересна. Государство является лишь инструментом для попытки ослабления России. И если это будет сделано, то, по его мнению, следующей «жертвой» станет Китай.

«Так что китайцы об этом знают. Вот почему они не хотят отказываться от своих, скажем так, отношений с Россией», — подчеркнул Бо.

По мнению экс-советника НАТО, Зеленский не может полностью контролировать ситуацию в стране ввиду отсутствия политического опыта. Бо отметил, что поставки западного оружия на Украину и давление со стороны крайне правых сил никаким образом не способствуют решению конфликта.

8 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что страны НАТО за последние восемь лет тренировали киевских силовиков и накачивали их вооружением, чтобы поощрить Украину действовать военным путем в решении проблем юго-востока. По ее словам, сейчас страны альянса активно продолжают вооружать Киев, стремясь затянуть конфликт.

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Вашингтон и его страны-союзники контролируют киевский режим и толкают президента Украины Владимира Зеленского на продолжение боевых действий.

13 марта депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет также заявил, что Зеленский полностью потерял контроль над ситуацией в своей стране. По его словам, политика украинского президента только увеличивает жертвы среди мирного населения и в украинской армии.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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