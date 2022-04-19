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Российский рынок в ходе торгов снижался более чем на 5%

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Российский рынок днем во вторник падал более чем на 5%, доллар при этом дешевел в ходе торгов более чем на 1,5 рубля и обновил минимум за неделю, следует из данных Московской биржи на 19 апреля.

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По состоянию на 15:00 мск индекс Мосбиржи снижался на 5,4%. Индекс РТС к этому времени терял 4,4%.

Однако позже падение рынка замедлилось. Так, уже к 16:20 мск индекс Мосбиржи снижался на 2,9%, а индекс РТС терял 1,2%.

Доллар по состоянию на 16:07 мск дешевел на 1,37 рубля и стоил 78,37 рубля. Евро к этому времени прибавлял 5 копеек и стоил по 83,73 рубля.

Эксперты полагают, что в дальнейшем снижение продолжится.

Как рассказала во вторник «Известиям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова, с начала недели на российский рынок продолжают оказывать давление геополитическая ситуация и санкционные риски. В то же время рост цен на сырье не оказывает поддержку акциям компаний.

Мельникова также отметила, что в субботу был подписан указ президента России о депозитарных расписках, который устанавливает запрет на обращение расписок на иностранных биржах. Процедура перевода депозитарных расписок в локальные акции увеличивает предложение на рынке в краткосрочной перспективе.

Закон о делистинге вступает в силу через 10 дней после подписания, что, по мнению аналитика, может создавать давление на акции.

Ранее в этот день сообщалось, что Великобритания призывает лишить Московскую фондовую биржу (MOEX) международного статуса на фоне проведения специальной военной операции России. Шаг станет ответом на ограничения, которые Банк России наложил на иностранных инвесторов, сославшись на запрет биржи от 28 февраля, который не позволял брокерам продавать активы по указанию нерезидентов России.

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