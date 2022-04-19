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В ДНР заявили о неиспользовании нового гумкоридора из «Азовстали»
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В ДНР заявили о неиспользовании нового гумкоридора из «Азовстали»

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Никто не воспользовался организованным около «Азовстали» (Мариуполь) новым гуманитарным коридором для гражданских лиц. Об этом во вторник, 19 апреля, рассказал руководитель администрации главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Никоноров.

«Нет, никто не вышел <…> Уже предоставлялись [гуманитарные] коридоры. Но те [люди], которые могли выбраться и хотели выбраться, уже это сделали», — заявил Никоноров в эфире Первого канала.

Ранее в этот день Министерство обороны РФ обратилось к руководству Украины с требованием освободить мирных граждан с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, если они там есть.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев отметил, что за последние сутки в украинских СМИ появлялись заявления Киева о якобы находящихся на территории «Азовстали» мирных гражданах.

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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