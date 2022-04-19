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Корреспондент «Известий» показал гуманитарный коридор для «азовцев» в Мариуполе

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Один из гуманитарных коридоров в Мариуполе, открытых Вооруженными силами Российской Федерации для сдавшихся боевиков национального батальона «Азов» (на него в РФ заведены уголовные дела), показал военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин. Коридоры для находящихся на территории «Азовстали» людей открыли ранее 19 апреля в 14:00.

«Это один из коридоров, по которому организован выход с завода украинских националистов. Они должны ориентироваться на красные флаги, которые развешены вдоль всей улицы», — рассказал Полторанин.

В Министерстве обороны решили открыть гуманитарные коридоры для сложивших оружие боевиков, «учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате», а также «руководствуясь чисто гуманными принципами». С этой целью был введен режим тишины и прекращены боевые действия.

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Ранее в этот день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные возьмут под контроль территорию «Азовстали» 19 апреля. По его словам, бандеровцев в Мариуполе «добьют уже сегодня».

Накануне стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как рассказал участвующий в блокировании боевиков боец с позывным Манул, укрепившиеся в мариупольском заводе «Азовсталь» националисты ведут себя подло. При этом националисты не питают надежд по поводу успеха своего сопротивления, поэтому постоянно пытаются сбежать, как правило, маленькими группами.

17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что завод «Азовсталь» начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания адресованы украинским националистам. В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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