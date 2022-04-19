В мэрии Москвы заявили об отсутствии обсуждений увеличения майских праздников

В правительстве Москвы тема увеличения майских праздников не обсуждается. Об этом во вторник, 19 апреля, заявила «Известиям» пресс-секретарь мэра российской столицы Гульнара Пенькова.

«Нет, подобные меры в правительстве Москвы не обсуждаются», — подчеркнула она.

В 2022 году майские праздники отмечаются с 1 по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. Рабочими будут дни с 4 по 6 мая.

5 апреля вице-спикер Госдумы Владислав Даванков озвучил идею о продлении майских праздников с 1 по 10 мая. Он объяснил, что длинные выходные позволят россиянам заготовить продукты на осень и больше времени провести с близкими.

Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» назвала идею продления праздников несвоевременной. По ее словам, такое решение в условиях экономических санкций может быть неуместным.

4 апреля туроператоры заявили, что самым популярным направлением на майские праздники среди российских курортов для россиян является морское побережье Сочи: туда отправится 67% туристов Level.Travel со средним чеком 49 417 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург, куда планируют уехать 8% туристов со средним чеком 33 946 рублей. На третьем — Красная Поляна, которую собираются посетить 7% туристов со средним чеком 100 600 рублей.