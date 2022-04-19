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Медведев не исключил возможной агрессии со стороны НАТО

Медведев о попытках расширения НАТО: Россия должна быть готова к агрессивным действиям со стороны альянса
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Слова о попытках расширения НАТО у границ России уже не являются набором стандартных угроз, поэтому необходимо быть готовым к агрессивным действиям. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте по науке и образованию.

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«Все угрозы хорошо известны, они неоднократно назывались. Речь идет, прежде всего, о попытках расширить присутствие НАТО вблизи наших границ. И это уже не фигура речи и не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться, и поэтому наращивать систему, которая позволяет обеспечивать нашу страны самыми современными вооружениями», — заявил Медведев.

Зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что для этого требуется надежная высокотехнологичная мощная техника и военного, и двойного назначения.

«Занимаются этой техникой специалисты, которые готовятся в университетах, в научно-исследовательских центрах. И именно подготовке таких специалистов нужно уделять сегодня самое пристальное внимание», — заключил он.

17 апреля председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил об обеспокоенности Москвы возросшей военной активностью НАТО в Арктике. По его словам, РФ видит риски непреднамеренных военных столкновений с НАТО в арктических широтах.

9 апреля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о продолжении наращивания военного присутствия НАТО на восточном фланге. Он подчеркивал, что на восточном фланге альянса уже находятся около 40 тыс. военнослужащих, что примерно в 10 раз больше, чем несколько месяцев назад. И их количество будет увеличено, отметил Столтенберг.

8 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль убежден в агрессивном, а не оборонительном характере Североатлантического альянса. По его словам, любое расширение деятельности НАТО, его влияния не несут дополнительной безопасности и стабильности.

Так Песков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины на фоне проведения специальной операции России по защите Донбасса.

24 февраля руководство альянса заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии, «для предотвращения атаки на территорию НАТО».

16 февраля заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов заявил о том, что Соединенные Штаты расширяют присутствие своих военных в Арктике и стремятся оспорить права России в этом регионе. По его словам, «США на арктическом направлении предусматривают расширение военного присутствия путем развертывания американских эсминцев с управляемым ракетным оружием в Баренцевом море».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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