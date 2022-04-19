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Второй этап строительства коллектора стартует в Южно-Сахалинске в мае

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В Южно-Сахалинске 1 мая планируется начать второй этап строительства канализационного коллектора в южном районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные работы первой очереди. Из запланированных 5,8 км проложено более 3,7 км. Завершить этап планируется до конца года, однако уже с 1 мая подрядчик приступит к выполнению второго этапа работ, пишет ИА SakhalinMedia.

Строительство пройдет в границах от стройплощадки «Гарант» до ТРК «СитиМолл». Также планируется переключить на новые сети жителей ТСЖ «Солнечный», «Зима» и улицы 3-й Набережной.

Сдать объект в эксплуатацию власти рассчитывают в 2023 году. Общая протяженность сетей составит около 14 км. Предполагается, что современный коллектор в южном районе города позволит переключить на новые очистные сооружения целые микрорайоны.

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