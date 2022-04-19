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Крупнейший в Сахалинской области детсад возвели в Дальнем

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В селе Дальнее в Южно-Сахалинске открыли крупнейший в регионе детский сад. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Новый детсад «Лукоморье» рассчитан на 330 воспитанников. В нем есть спортивный и актовый залы, отдельные помещения для дополнительных занятий, а также бассейн, пишет ИА SakhalinMedia.

Общая площадь здания составляет 4,7 тыс. кв. м. На прилегающей территории обустроены прогулочные площадки, спортивная зона для игры в мини-футбол, беговая дорожка и садовая зона с теплицами.

До конца 2022 года в Сахалинской области планируется сдать в эксплуатацию еще два детсада. Учреждение в селе Новое Макаровского района примет 40 воспитанников, школа-детсад в селе Кировское Тымовского района — еще 60 дошколят.

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