В МВФ признали успехи властей РФ в предотвращении коллапса в экономике

Банкротства крупных банков Российской Федерации и в целом финансового коллапса на территории страны удалось избежать благодаря грамотным действиям российских властей. Об этом во вторник, 19 апреля, рассказал главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша в ходе брифинга.

«Действительно, российские власти приняли меры по смягчению последствий санкций. Одной из таких мер является бюджетная поддержка. Довольно успешно они сдерживают любого рода финансовый коллапс внутри страны и обеспечили, что банковская система остается на ногах и внутри России не было никаких крупных банкротств банков. Власти [России] пытаются стабилизировать экономику в крайне неблагоприятных условиях», — так ответил эксперт на вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее в этот же день министр финансов РФ Антон Силуанов указал на постепенное снижение темпов инфляции благодаря стабилизации на финансовых рынках. В дальнейшем это поспособствует уменьшению процентных ставок в экономике и, как следствие, повышению доступности кредитов.

Тогда же глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что экономика России выдержала первый удар санкций. Это позволило запастись достаточным количеством времени на перестройку производственных цепочек, логистики и проведение других структурных изменений.

14 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США вместе с союзниками якобы «полностью сокрушили» экономику РФ с помощью санкций.

10 марта Антон Силуанов заявил, что страны Запада начали экономическую войну против России, пытаясь создать дефицит товаров. В таких условиях ключевыми задачами правительства, по его словам, остаются стабилизация финансовой системы государства и обеспечение ее бесперебойной работы.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах, в котором говорится о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса. Согласно закону, правительство получило возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Кроме того, до конца текущего года отменяются проверки в отношении малого и среднего бизнеса, IT-компаний и вводится упрощенный порядок госзакупок.

Санкции Запада были введены после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».