Следующий сезон чемпионата России по футболу должен стать десятым по счету проходящем по системе «осень-весна». Достаточный срок, чтобы оценить последствия одной из самых радикальных реформ в истории этого вида спорта на территории нашей страны.

Не случайно в последние месяцы в разных СМИ время от времени всплывают слухи о возможном возврате к старому формату проведения соревнований. И даже в официальных заявлениях руководства российского футбола прослеживается, что такой вариант по крайней мере рассматривается. Ни президент РФС Александр Дюков, ни президент РПЛ Ашот Хачатурянц ни разу в категоричной форме не защитили ныне действующую систему, пусть они и ограничиваются дипломатичными формулировками о необходимости проанализировать ее эффективность.

Между тем, по моим данным, часть клубов РПЛ уже забрасывают офис лиги своими предложениями о структуре перехода на «весну-осень». Нюансы разные, но в целом всё сводится к тому, что в случае недопуска наших команд до еврокубков следующего сезона и международных матчей сборных освободившегося места в календаре будет достаточно, чтобы провести целый сезон во второй половине 2022 года, а с марта 2023-го начинать новый, который и будет сыгран по «весне-осени».

Примечательно, что сейчас многие не последние лица российского футбола, в основном из элиты, то есть РПЛ, начали активно защищать нынешний формат. Причем приводя аргументы, противоречащие реальности. Вообще излюбленная логика сторонников системы «осень-весна» заключается в том, что ничего, кроме рокировки кругов, не поменялось. В частности, главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин 19 апреля сказал, что не видит ни одного преимущества в возвращении на систему «весна-осень», мол, разницы никакой.

«При системе «весна-осень» мы начинали сезон в конце февраля — марте, заканчивали в конце ноября — начале декабря», — говорит Валерий Георгиевич.

Однако можно воспользоваться любой поисковой системой, чтобы проверить и увидеть: никогда при «весне-осень» не игрались матчи высшей лиги чемпионата России (а низших лиг — тем более) в феврале и декабре. И всегда сезон заканчивался в ноябре. Иногда в конце месяца, иногда в середине, иногда в начале. Это если считать с 1992 года. В советские времена в феврале сезон также не начинался ни разу, а в декабре финиш был всего четыре раза (1957, 1966, 1967, 1986) за 55 лет проведения турнира. И лишь четырежды (1985, 1986, 1990, 1996) старт был раньше 7 марта.

Да, это тоже не исключало от игр при снегопаде, но уж точно сокращало количество таких матчей до минимума. И ничто не мешало верстать календарь так, чтобы в эти «опасные» даты большинство игр оказывались домашними для «Сочи», «Краснодара», «Ростова», грозненского «Ахмата» и других клубов из южных городов страны.

Можно долго перечислять и другие проблемы, пришедшие в наш футбол с системой «осень-весна». Тут и условия для болельщиков, которые даже на новых современных стадионах могут мерзнуть по полтора часа (если только речь не об арене в Петербурге за закрывающейся крышей, но такая одна на всю Россию), и необходимость государственным клубам верстать бюджет на календарный год, что убило немало команд в первом и втором дивизионах, и многое другое.

Те топ-клубы РПЛ, которые лоббировали переход на «осень-весну» в конце 2000-х годов, утверждали, что при европейском календаре улучшатся результаты наших команд в еврокубках, а заодно получится синхронизировать трансферные окна в соответствии с лучшими национальными чемпионатами континента. Улучшений результатов так и не последовало. При «весне-осени» ЦСКА с «Зенитом» выиграли Кубок УЕФА. При «осени-весне» было всего два выхода наших клубов в четвертьфинал того же турнира (ставшего Лигой Европы), а в Лиге чемпионов российские представители всего дважды вышли из группы, не продвинувшись дальше первого раунда плей-офф.

И это при совершенно космических тратах на трансферы и зарплаты, которых не было ни в нулевые, ни тем более в 1990-е годы. Про советское время вообще молчу. Польза от синхронизации трансферных окон, если и есть, то вряд ли перевешивает негатив что для топовых команд, что для клубов низших лиг.

Пока клубы РПЛ публично отрицают целесообразность возвращения к старому формату. Но есть ощущение, что им просто неохота публично признавать то, что реформа, на продавливание которой часть из них в свое время приложили серьезные усилия, себя не оправдала. Хотя до сих пор подробных объяснений, что и где стало лучше, не приведено. Главный довод — «ничего не изменилось, от возврата лучше не станет». Но зачем тогда было ломать старое, если ничего не изменилось? И станет ли хуже от возвращения к старому?

Впрочем, окончательное слово здесь за РФС, в котором клубы играют существенную, но не решающую роль. В 2010 году, когда утверждался переход на «осень-весну», владелец «Спартака» Леонид Федун, когда его спросили, как быть с теми, кто не сможет жить в условиях этой системы, посоветовал «не ориентироваться на сирых и убогих». А еще он сказал, что «надо переходить на европейскую систему проведения чемпионата либо говорить о том, какие мы красивые и умные, и вести себя, как северные корейцы».

Не знаю, стоит ли вести себя, как в Северной Корее, но пора и перестать считать аксиомой, что Европа — образец для подражания. Последние два месяца должны были окончательно отбить эти иллюзии. И теперь гораздо полезнее послушать «сирых и убогих» — что они думают о формате проведения чемпионата и вообще о способах развития футбола. Они (клубы первой и вторых лиг) в своих регионах десятилетиями выживали при копеечных бюджетах. И думаю, могли бы много интересного об этом поведать. Их знания и опыт были бы очень полезны. Особенно в столь непростое время.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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