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Польша приостановила выдачу виз в Калининграде из-за нехватки работников

Польша приостановила выдачу виз в Калининграде, сославшись на нехватку сотрудников
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Польское консульство в Калининграде приостановило выдачу виз, сославшись на недостаток работников, заявил «РИА Новости» губернатор Калининградского региона Антон Алиханов во вторник, 19 апреля.

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На вопрос журналистов, в связи с чем Польше пришлось остановить выдачу виз, он ответил, что их «здесь некому просто выдавать».

«Польское консульство прекратило временно, я надеюсь, работу», — сказал губернатор.

Также он сообщил о возможности получения шенгена в консульстве Литвы. «Его можно открыть в той же Литве и потом спокойно ездить и пользоваться в шенгенской зоне», — пояснил Алиханов.

14 апреля МИД Польши заявил о практически полном прекращении выдачи виз польским консульством на территории Российской Федерации. Отмечается, что польские консульские учреждения выполнили и продолжают выполнять положения решения Евросовета №2022/333 от 25 февраля 2022 года о частичном приостановлении действия Соглашения между ЕС и РФ об упрощении выдачи виз гражданам.

В польском министерстве иностранных дел не исключили того, что на сложившуюся ситуацию в их консульстве повлияла также высылка дипломатов Польши с территории России.

8 апреля в МИД РФ сообщили, что Россия вышлет из страны 45 польских дипломатов в ответ на выдворение сотрудников посольства РФ в Польше.

23 марта посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил о получении ноты о высылке 45 дипломатов. Все они, по мнению Варшавы, осуществляли деятельность, несовместимую с занимаемым ими статусом. В тот же день Андреев заявил о заморозке Польшей счетов посольства на полгода. Он подчеркнул, что это создает ненормальные условия для деятельности диппредставительств.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Польша занимается разрушением отношений с РФ.

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