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Германский производитель бытовой химии Henkel заявил о прекращении работы в России

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Немецкий производитель бытовой химии Henkel, который, в частности, выпускает порошки Persil, Pril, «Ласка», Bref, средства бытовой химии Fa, Schwarzkopf, сообщил о прекращении работы в России.

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В заявлении компании от 19 апреля сказано, что данное решение связанно с проведением РФ специальной операции по защите Донбасса.

Уточняется, что 2,5 тыс. сотрудников в России продолжат получать зарплату.

«Henkel будет тесно работать со своей командой в России над проработкой деталей, для того чтобы обеспечить упорядоченный процесс», — говорится в заявлении.

16 апреля французская косметическая компания L'Occitane сообщила о закрытии всех магазинов в России. Для поддержки российских сотрудников им продолжат выплачивать зарплату. Также о своем уходе из России объявили парфюмерно-косметические компании L'Oreal и Estee Lauder.

13 апреля компания Reckitt, производящая моющие средства Vanish, средства для ухода за кожей Clearasil, лекарства Nurofen и презервативы Durex, заявила о начале процесса передачи российского бизнеса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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