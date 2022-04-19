ФАС согласовала цены на новые формы выпуска детской вакцины от COVID-19

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала цены на новые формы выпуска детской вакцины от COVID-19 — упаковки «Спутник М» будут стоить от 3 до 12 тыс. рублей в зависимости от доз. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в ведомстве.

«Новые упаковки «Спутник М» будут стоить 3 002,40 руб. (5 доз), 6 004,80 руб. (10 доз) и 12 009,60 руб. (20 доз). При этом стоимость 1 дозы, состоящей из 2 компонентов, соответствует ранее зарегистрированной», — говорится в сообщении.

В ФАС также подчеркнули, что эта вакцина включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Ранее в этот же день в Роспотребнадзоре заявили, что говорить о завершении пандемии коронавируса в стране еще рано, несмотря на относительную стабилизацию эпидемситуации.

Вакцина «Спутник M» была зарегистрирована 24 ноября. Как сообщали в Минздраве РФ, препарат показал высокую безопасность и эффективность. В министерстве также рассказали, что иммунизация достигается путем ввода двух компонентов вакцины с интервалом 21 день. Согласно данным госреестра лекарственных средств Минздрава, регистрационное удостоверение вакцины «Спутник М» действует пять лет — до 24 ноября 2026 года.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

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