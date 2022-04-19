Налоговая служба Великобритании намерена лишить Мосбиржу статуса признанной фондовой биржи

Британский налоговой орган (HMRC) намерен лишить Московскую фондовую биржу (MOEX) статуса признанной международной площадки. Об этом 19 апреля сообщает Reuters.

После вступления решения в силу инвесторы лишатся доступа к ряду налоговых выгод в будущем, когда будут торговаться их бумаги на Московской бирже. Уже существующие инвестиции будут защищены, изменения их не коснутся.

«Отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи посылает сигнал о том, что в России нет оснований для новых инвестиций», — отметила финансовый секретарь министерства финансов Великобритании Люси Фрейзер.

HMRC уже начал консультации по этому вопросу, пригласив заинтересованные стороны до согласования окончательных условий лишения Московской биржи статуса признанной. Консультации будут длится две недели.

Статус признанной фондовой биржи присваивается для квалификации рынка и налоговых целей, добавляет «Газета.Ru».

Мосбиржа возобновила торги акциями 24 марта после более чем трехнедельного перерыва. Торговались только 33 российские бумаги, которые входят в индекс торговой площадки. 20 марта Центробанк разрешил Мосбирже ряд операций для нерезидентов из недружественных стран.