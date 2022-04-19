В Москве состоялась презентация сборника архивных документов «Без срока давности. Хабаровский процесс» о применении Японией бактериологического оружия в годы Второй мировой войны. Мероприятие приурочено к Дню единых действий в память о геноциде советского народа, который отмечается 19 апреля.

«Помещенные в сборник новые материалы, рассказывающие историческую правду о событиях 1940-х годов на Дальнем Востоке, свидетельствуют, что разработка, испытание и использование бактериологического оружия являлись одной из составных частей политики правящих кругов Японии», — рассказал начальник управления регистрации архивных фондов ФСБ России Алексей Васильев.

Сборник подготовлен на основании документов Центрального архива ФСБ, его территориальных управлений, а также архива внешней политики МИД РФ. В нем опубликованы документы на русском и японском языках — всего 73 документа из четырех ведомственных архивов.

Как отметила депутат Госдумы, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, проект «Без срока давности» — не только история, но и наша современность. Она провела аналогию между нацистской Германией и действиями современных украинских неонацистов. По ее словам, в сборнике в том числе можно проследить четкую параллель с той бактериологической угрозой, которую сегодня взращивает Киев при поддержке США.

18 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина могла являться крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий. Он отметил, что США развернули более 300 биолабораторий по всему миру, в том числе на территории бывших республик СССР. В них работали с возбудителями различных инфекционных заболеваний — чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии.

Ранее сообщалось, что более 30 таких лабораторий работали в Харькове, Одессе, Львове и других городах Украины. Распылять смертельно опасные вещества планировалось с помощью беспилотников.