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В Мариуполе открыт гуманитарный коридор для сдачи военных ВСУ и боевиков нацформирований

Открылся гуманитарный коридор из «Азовстали» в Мариуполе
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Во вторник, 19 апреля, с 14:00 на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь» открылся гуманитарный коридор для вывода военных и националистов Украины, которые добровольно сложили оружие. Открыли его Вооруженные силы РФ. Об этом рассказал руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

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Он подчеркнул, что в данный момент возле «Азовстали» введен «режим полной тишины», боевые действия прекратились. Подразделения и формирования Донецкой Народной Республики по всему периметру комбината находятся на удаленном безопасном расстоянии. Каждая гуманитарная колонна состоит из 30 автобусов и машин, предназначенных для перевозки людей, а также 10 машин скорой медицинской помощи.

«Введен режим полной тишины, прекращены любые боевые действия, подразделения Вооруженных сил России и формирования Донецкой Народной Республики по всему периметру «Азовстали» отведены на безопасное расстояние», — пояснил начальник НЦУО РФ.

Также Мизинцев призвал командиров подразделений Украины добровольно сложить оружие, не дожидаясь, когда поступит официальный указ от Киева.

19 апреля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предупредил, что российские военные в этот же день возьмут под контроль территорию «Азовстали». По его мнению, бандеровцев в Мариуполе «добьют уже сегодня».

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма «Азовстали» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции ДНР.

17 апреля журналист «Известий» Семен Еремин сообщил, что «Азовсталь» в Мариуполе начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Послания были адресованы националистам Украины.

Также этим днем в Министерстве обороны Российской Федерации отметили, что Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь», за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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