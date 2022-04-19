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МВФ спрогнозировал спад ВВП Украины в 2022 году на 35%

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Международный валютный фонд (МВФ) предрек Украине снижение валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году на 35%. Об этом сообщает CNBC во вторник, 19 апреля.

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«Ожидается, что в 2022 году украинская экономика сократится на 35%», — говорится в последней экономической оценке МВФ, при этом добавляется, что более точный анализ экономического удара «получить невозможно».

Также в сообщении уточняется, что, «даже если спецоперация скоро закончится, разрушение физического капитала и бегство граждан будут серьезно препятствовать экономической деятельности на многие годы вперед».

МВФ также заявил, что экономический удар от конфликта России и Украины распространится повсюду.

МВФ в настоящее время прогнозирует уровень ВВП мировой экономики в 3,6% в этом году и в 2023 году. Это представляет собой снижение на 0,8 и 0,2 п.п. соответственно по сравнению с его прогнозами, опубликованными в январе.

Последний экономический прогноз МВФ также указывает на обеспокоенность по поводу 5 млн украинских беженцев, которые обратились за помощью в соседние страны, такие как Польша, Румыния и Молдавия, и на вытекающее из этого экономическое давление на эти страны.

17 апреля Украина запросила у стран G7 финансовую поддержку в размере $50 млрд.

В тот же день Европейская комиссия (ЕК) объявила о выделении Евросоюзом €50 млн в качестве дополнительной гуманитарной помощи для Украины. Как уточнили в ЕК, средства будут направлены на решение гуманитарных вопросов, в том числе на предоставление медицинских услуг, обеспечение питьевой водой, средствами гигиены, предоставление убежищ и др.

Отмечается, что на реализацию проектов на Украине будут направлены €45 млн, на выполнение планов Евросоюза в Молдавии — €5 млн. С учетом этих денег гуманитарная помощь со стороны ЕС для беженцев как на Украине, так и за ее пределами достигла €143 млн.

14 апреля СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат. Фон дер Ляйен в ответ заявила, что Евросоюз будет применять ускоренные процедуры пересечения границы, чтобы помочь Киеву в этом вопросе.

13 апреля стало известно, что ЕС увеличит финансирование украинской армии еще на €500 млн.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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