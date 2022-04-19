Снаряд времен ВОВ обезвредили в Рязанской области

Сотрудники ОМОНа обезвредили мину времен Великой Отечественной войны в Рязанской области. Снаряд находился в лесополосе.

Сообщение об обнаружении боеприпаса поступило в Росгвардию от жителя Ряжского района. На место прибыла группа разминирования, которая установила, что речь идет о минометной мине калибра 82 мм. Об этом сообщает 62INFO.ru.

На боеприпасе обнаружены следы коррозии. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа ликвидировали мину с соблюдением мер безопасности.

Специалисты напоминают, что при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, не рекомендуется их перемещать или трогать.

Ранее в этот день сообщалось об обнаружении ящика с минометными минами вблизи трассы в Липецкой области. Боеприпасы были упакованы в металлический ящик.