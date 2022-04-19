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Собянин заявил об отсутствии критической ситуации на рынке труда

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Одним из серьезных вызовов является проблема занятости населения. На рынке труда существует волатильность, однако критической ситуации нет. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по экономике.

«Один из больших и серьезных вызовов — это проблема занятости. Мы видим некую волатильность на рынке труда, но тем не менее каких-то сверхкритических явлений нет. Более того, программы, запущенные Минтрудом, они действуют. Параллельно запускаются программы и мониторится ситуация со стороны регионов», — рассказал Собянин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций.

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Мэр Москвы добавил, что, несмотря на то что критических ситуаций в настоящее время нет, нужно держать руку на пульсе.

13 апреля глава российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter Михаил Жуков спрогнозировал рост безработицы в стране. По его словам, уровень может подняться примерно до 5,7–7,5%, что приблизится к показателю 2009 года, когда он достиг отметки 7,8%.

По мнению Щербакова, в России действительно возможно повышение безработицы в связи с тем, что существует опасность закрытия предприятий, собственники которых уходят из России.

9 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об отсутствии роста безработицы в России. Она рассказала, что с начала марта число вакансий на портале «Работа России» увеличилось с 1,6 млн до 1,88 млн. Больше всего предложений представлено в производстве и промышленности, строительстве, здравоохранении, а также в транспортной сфере.

19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также сообщил, что в 2022 году в службу занятости могут обратиться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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