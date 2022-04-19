«Газпром» не забронировал мощности Ямал-Европы на май

«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал–Европа для поставок газа в Германию через Польшу на аукционе 19 апреля. Об этом свидетельствуют данные платформ RBP GSA Platform.

На аукционе были предложены мощности польского участка магистрали в объеме 89,1 млн куб. м в сутки, но они остались невостребованными.

При этом Украина не предложила дополнительный транзит российского газа через газоизмерительные станции «Сужда» и «Сохрановка» в апреле. Аукцион был отменен.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что в Европе с наступлением весны началась перестройка работы всей газовой отрасли и из-за возросшей выработки электроэнергии из возобновляемых источников, а также снижения цены на газ на спотовом рынке, импортеры начали сокращать отбор российского газа через Украину.