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Минфин спрогнозировал дальнейшее замедление инфляции в России

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Темпы инфляции постепенно снижаются во многом благодаря стабилизации на финансовых рынках. В будущем это поможет снизить процентные ставки и сделать кредит более доступным. Такое заявление сделал во вторник, 19 апреля, министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Банк России приступил к снижению процентных ставок, не создавая каких-то рисков для инфляции. Дальнейшее замедление инфляции будет способствовать и снижению процентных ставок в экономике, соответственно, и доступности кредитов для расширения предпринимательской деятельности», — рассказал Силуанов.

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Он обратил внимание на то, что процентные ставки в экономике по облигациям федерального займа (ОФЗ) уже снизились до 10,5%. Постепенно капитальные операции также ждет смягчение.

Ранее в этот же день глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что экономика России выдержала первый удар санкций. Это позволило запастись достаточным количеством времени на перестройку производственных цепочек, логистики и произведение других структурных изменений.

14 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США вместе с союзниками якобы «полностью сокрушили» экономику РФ с помощью санкций.

10 марта Антон Силуанов заявил, что страны Запада начали экономическую войну против России, пытаясь создать дефицит товаров. В таких условиях ключевыми задачами правительства, по его словам, остаются стабилизация финансовой системы государства и обеспечение ее бесперебойной работы.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах, в котором говорится о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса. Согласно закону, правительство получило возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Кроме того, до конца текущего года отменяются проверки в отношении малого и среднего бизнеса, IT-компаний и вводится упрощенный порядок госзакупок.

Санкции Запада были введены после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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