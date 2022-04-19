За месяц в Россию вернулись 14 компаний в рамках амнистии капитала

Новым этапом амнистии капитала в России за последний месяц воспользовались 14 компаний. Пройти через этот же путь готовятся еще 20 компаний. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил министр экономики РФ Максим Решетников в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Мы даем возможность российским компаниям и капиталу вернуться в страну: для этого был запущен очередной, четвертый этап амнистии капитала, существенно упрощены условия для резидентов специальных административных районов. Мы видим, что уже за последние четыре недели возвратилось 14 компаний и порядка 20 еще компаний сейчас работают и проявили такой интерес», — рассказал министр.

Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в ходе заседания, что в стране вернулось доверие к банковской системе. Он отметил, что почти 90% вкладов вернулось в банки.

«Мы видим, что вернулось доверие к банковской системе, стабилизировалась ресурсная база. Почти 90% вкладов вернулось в банки из ушедших в конце февраля. Это порядка 2,4 трлн рублей», — отметил он.

20 марта Решетников заявлял, что экономике России предстоит встряска из-за санкций, но запас ее прочности велик. Он подчеркнул, что экономике придется пройти определенный период адаптации и перенастройки всех процессов. Но отмечал, что при всём при этом возможности для роста и развития точно есть.

9 марта президент России Владимир Путин подписал пакет законов для проведения нового этапа амнистии капитала в России. Основным законом предусмотрено проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов в банках, обеспечение гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов. К применяемым параметрам также добавили возможность декларирования наличных денег и других финансовых активов.

Как отмечал Силуанов, четвертый этап амнистии капитала предусматривает более масштабную программу, чем в 2015, 2018 и 2019 годах.

8 марта Путин подписал закон об антикризисных мерах, в котором говорится о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса. Согласно закону, правительство получило возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Кроме того, до конца текущего года отменяются проверки в отношении малого и среднего бизнеса, IT-компаний и вводится упрощенный порядок госзакупок.

Санкции Запада были ужесточены после того, как 24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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