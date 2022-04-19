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Экономист оценил последствия лишения MOEX статуса признаваемой

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Возможное лишение властями Великобритании Московской биржи (MOEX) статуса признаваемой фондовой площадки, который позволял британским инвесторам получать ряд налоговых преференций, несет за собой репутационные потери, однако на внутреннюю торговлю это решение не повлияет. Об этом 19 апреля «Известиям» заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Для внутренней торговли, для внутреннего биржевого оборота это не имеет никакого отношения. Это чисто репутационные потери: будут с крайней осторожностью или вообще не будут выходить представители иностранных фирм», — сказал он.

По словам экономиста, «на чисто бытовом уровне это находится в этом санкционном тренде, сейчас возможны всякие решения, в том числе по поводу статуса».

«Теоретически этот статус — это престиж, каких-то функций он особых не дает. Но минус в том, что, если нашу биржу лишают официального международного статуса, вряд ли на нее будут выходить какие-то иностранные инвесторы, делать иностранные вклады. Но в сегодняшних условиях и так вряд ли кто-то будет участвовать в нашей бирже», — добавил эксперт.

Ранее в этот день британский налоговый орган объявил о намерении лишить MOEX статуса признаваемой фондовой биржи. Это означает, что инвесторы больше не смогут воспользоваться предусмотренными в Соединенном Королевстве налоговыми льготами, торгуя в будущем ценными бумагами на MOEX, однако уже осуществленные инвестиции будут защищены.

Ряд стран, в том числе Великобритания, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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