Налоговики Великобритании лишат Московскую биржу международного статуса

Великобритания планирует лишить Московскую фондовую биржу (MOEX) статуса международной площадки на фоне проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом 19 апреля сообщает Reuters.

«Отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи посылает сигнал о том, что в России нет оснований для новых инвестиций», — заявила финансовый секретарь министерства финансов Великобритании Люси Фрейзер.

Шаг станет ответом на ограничения, которые Банк России наложил на иностранных инвесторов, сославшись на запрет биржи от 28 февраля, который не позволял брокерам продавать активы по указанию нерезидентов России.

Британский налоговый орган (HMRC) уже начал двухнедельные консультации по этому вопросу, пригласив заинтересованные стороны до согласования окончательных условий лишения Московской биржи статуса признанной.

«Мы разработали порядок аннулирования таким образом, чтобы инвесторы не испытали никаких изменений в отношении их ранее существовавших инвестиций на Московской бирже», — уточнили HMRC.

Мосбиржа запустила торги акциями 24 марта — после более чем трехнедельного перерыва. Торговались только 33 российские бумаги, которые входят в индекс торговой площадки.

20 марта Центробанк разрешил Мосбирже ряд операций для нерезидентов из недружественных стран. Мера была принята для уменьшения обязательств по сделкам, которые были совершены на торговой площадке до 28 февраля 2022 года.

До этого в последний раз операции с ценными бумагами проводились 25 февраля, а накануне был зафиксирован рекордный обвал индексов Мосбиржи и РТС в диапазоне 45–50%. С 28 февраля по решению Банка России торги на рынке акций были приостановлены.