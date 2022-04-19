МО РФ потребовало освободить мирных жителей из «Азовстали»

Министерство обороны РФ 19 апреля обратилось к руководству Украины с требованием освободить мирных граждан с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, если они там есть.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев отметил, что за последние сутки в украинских СМИ появлялись заявления Киева о якобы находящихся на территории «Азовстали» мирных гражданах.

«Уверены, что это очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов. Обращаемся к представителям киевской власти: если кто-то из гражданского населения находится на [территории] «Азовстали», требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры», — сказал Мизинцев.

Россия гарантирует безопасную эвакуацию всех мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в любом избранном ими направлении, добавил он.

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики.

19 апреля Минобороны РФ предложило украинским формированиям на комбинате «Азовсталь» сдаться с 12:00. План предлагается из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.

Также во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что российские военные возьмут под контроль территорию предприятия «Азовсталь» 19 апреля.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».