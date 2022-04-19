Детский сад закрыли из-за угрозы обрушения в Пятигорске

Власти Пятигорска (Ставропольский край) приняли решение закрыть детский сад, который находится в аварийном состоянии. В здании возможно обрушение.

По словам сити-менеджера Пятигорска Дмитрия Ворошилова, речь идет о детском саде «Золотой ключик» на улице Козлова. Два корпуса учреждения признаны аварийными. В здании, где занимались дети, отмечается ухудшение ситуации, пишет NewsTracker. Из-за возможного обрушения нахождение в детском саду признали небезопасным.

Больше 50 детей будут переведены в другие учреждения.

Ранее сообщалось, что новый детский сад принял первых воспитанников в Калуге. Строители реализовали нестандартный проект на 350 детей. На текущий момент в учреждении занимаются около 30 детей, набор продолжается.