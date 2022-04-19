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«Спартак» и «Локомотив» выразили соболезнования Роналду из-за смерти сына

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Московские футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» выразили соболезнования португальскому форварду английской команды «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, у которого умер новорожденный сын.

«Соболезнования тебе и твоей семье, Криштиану. Наши мысли с тобой. Оставайся сильным», — приводит сообщение ФК «Локомотив» «Газета.Ru» во вторник, 19 апреля.

К соболезнованиям присоединился «Спартак».

«Криштиану, наши искренние соболезнования», — говорится на странице клуба в Twitter.

У именитого футболиста и его девушки Джорджианы Родригес есть общая дочь Алану Мартину, которая появилась на свет в 2017 году. В этом же году суррогатная мама родила португальцу близнецов Еву и Матео. Также у нападающего «Манчестера Юнайтед» растет сын Криштиану-младший 2010 года рождения.

18 апреля форвард сообщил о трагедии в его семье. Родригес выносила и родила близнецов, из которых выжила только девочка. В социальных сетях пара попросила поклонников не беспокоить их в такое тяжелое время.

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