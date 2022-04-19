Горячую воду отключили в городе-спутнике Волгограда

Подачу горячей воды полностью отключили в городе Волжском (Волгоградская область). До конца недели тепловые сети будут готовить к следующему отопительному сезону.

Подача горячей воды остановлена утром 19 апреля. В ближайшие дни специалисты проведут гидравлические испытания систем отопления и водоснабжения на прочность. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Абонентам с закрытой системой водоснабжения горячую воду отключат до вечера 22 апреля. Таким образом, к выходным подача ресурса восстановится.

Днем ранее отключать горячую воду после завершения отопительного сезона начали в Волгограде. Первыми без воды остались жители южных районов города.