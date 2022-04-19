Решетников заявил, что экономика России выдержала первый удар санкций

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что экономика России выдержала первый удар санкций. Об этом он заявил во вторник, 19 апреля.

«Экономика РФ выдержала первый удар санкций, есть время на перестройку производственных цепочек, логистики, структурные изменения», — сказал он.

Также он сообщил о том, что основные запасы в магазинах России восстановились до уровня февраля.

«Приобретение товаров длительного пользования — муки, сахара, растительного масла, соли — за прошедшую неделю было на четверть ниже, чем на эталонной неделе, на докризисной неделе. Это всё привело к восстановлению запасов в розничных сетях, они у нас восстановились до уровня середины февраля», — отметил он.

Ранее, 20 марта, Решетников заявлял, что экономике России предстоит встряска из-за санкций, но запас ее прочности велик. Он подчеркнул, что экономике придется пройти определенный период адаптации и перенастройки всех процессов. Но отмечал, что при всем при этом возможности для роста и развития точно есть.

14 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США вместе с союзниками якобы «полностью сокрушили» экономику РФ с помощью санкций.

10 марта глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что страны Запада начали экономическую войну против России, пытаясь создать дефицит товаров. В таких условиях ключевыми задачами правительства, по его словам, остаются стабилизация финансовой системы государства и обеспечение ее бесперебойной работы.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах, в котором говорится о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса. Согласно закону, правительство получило возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Кроме того, до конца текущего года отменяются проверки в отношении малого и среднего бизнеса, IT-компаний и вводится упрощенный порядок госзакупок.

Санкции Запада были введены после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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