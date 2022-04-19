В Ереване назвали цель переговоров Путина и Пашиняна по Карабаху

Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном — это попытка сделать шаг к стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил «Известиям» директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.

«Взаимодействие России и Армении развивается, оно связано, собственно, с зоной конфликта [в Нагорном Карабахе], но не только. Там будет широкий аспект вопросов, касающихся дипломатического развития вокруг этой ситуации, ситуации на земле, ситуации с безопасностью и так далее. <…> Очевидно, это будет попытка сделать какой-то шаг к тому, чтобы стабильности стало больше, а не меньше», — отметил эксперт.

По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе довольно сложная, назвать ее спокойной нельзя, поскольку время от времени происходят столкновения и перестрелки. Более того, она в последние месяцы ухудшается, указал Искандарян.

«Это [переговоры] очередная попытка сделать так, чтобы ситуация стала более стабильной. <…> Я не думаю, что такой сложный, многосоставный и застарелый конфликт может нормализоваться за месяц-другой. Это довольно широкая проблема, она включает в себя, собственно, отношения Армении и Азербайджана, речь идет не только о Карабахе», — заключил он.

О том, что Путин и Пашинян обсудят ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, стало известно ранее в этот день. Кроме того, стороны планируют поговорить об актуальных вопросах дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества.

9 апреля политики провели телефонные переговоры. В ходе беседы с Путиным Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

7 апреля Пашинян и Алиев условились до конца апреля создать комиссию по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Также лидеры двух стран поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.