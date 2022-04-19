Политолог объяснил низкие рейтинги Байдена

Низкие рейтинги президента США Джо Байдена объясняются падением социального самочувствия американского населения, считает политолог Марат Баширов. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, команда Байдена ориентировалась в первую очередь на уровень безработицы, но при этом упустила рост цен в стране.

Эксперт объяснил, что США — это страна огромных расстояний, где передвижение на автомобилях имеет большое значение, а приемлемой ценой за галлон (примерно 3,7 л) бензина является $3–4. Сейчас, когда цена за галлон переросла $5, это начинает бить по самым незащищенным слоям населения, подчеркнул Баширов.



«Это резко ухудшает социальное самочувствие, вот откуда падают рейтинги. Обычный человек далек от международной политики, и он точно знает, почему он начинает жить хуже, он знает, что эта причина расположена в Вашингтоне», — заявил политолог.

16 апреля российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президентство Байдена, судя по последним опросам американцев, не может считаться успешным. По его словам, это еще раз доказывает, что Байден нужен был «лишь для того, чтобы убрать из Белого дома экс-президента США Дональда Трампа».

15 апреля телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия президенту США опустился до рекордно низких показателей. По данным обобщенного анализа опросов, которые опубликовали четыре организации за прошедшие несколько дней, уровень доверия американскому президенту составил 41%.

А одна из них сообщает даже о 33%, что является антирекордом среди показателей предшественников Байдена за аналогичный период срока президентства.

По данным CNN, рейтинг доверия предыдущему американскому лидеру Дональду Трампу на соответствующем отрезке президентского срока был выше — 42%.

Кроме того, опрос американского университета Quinnipiac показал, что работу Байдена одобряет только 21% молодых американцев в возрасте от 18 до 34 лет. Эксперты также напомнили, что в 2020 году именно молодые избиратели сыграли «решающую роль» в победе Байдена.

15 апреля в палате представителей призвали объявить импичмент президенту США после рукопожатий с «воздухом». Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин написала, что после инцидента ей невероятно стыдно, что Байден руководит страной.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что Байден, закончив речь, протянул руку для рукопожатия, однако на сцене он был один. После этого неловкого жеста американский лидер замешкался и не сразу смог найти выход со сцены.