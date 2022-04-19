В Тамбовской области начались онлайн-занятия для детей Донбасса

В Тамбовской области стартовала серия онлайн-занятий в рамках образовательного проекта «Школково» для детей из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает во вторник, 19 апреля, агентство «Онлайн Тамбов.ру».

Занятия помогут ученикам 5–11-х классов подготовиться к экзаменам и решению олимпиадных задач.

Первые уроки — по русскому языку — прошли в санатории и отеле «Амакс» в Тамбове, где временно размещены беженцы из Донбасса. Специально для детей там обустроили рабочие места с компьютерами. Помощь в подключении к уроку оказали волонтеры и студенты Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.

«Педагоги проекта провели индивидуальные занятия с каждым ребенком. В ходе урока ребята познакомились с учителями, а педагоги оценили уровень подготовки школьников», — рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

Следующие занятия для учеников проведут учителя математики.

Ранее, 4 апреля, основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России.