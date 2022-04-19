Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Башкортостане

Автобус, следовавший из Оренбургской области, опрокинулся на трассе в Башкортостане. Травмы получили 15 человек.

Авария произошла на трассе Уфа–Оренбург. По данным Госавтоинспекции, автобус, следовавший из Тюльгана, опрокинулся и врезался в опору освещения в Аургазинском районе. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». Травмы получили 15 человек, 10 из них были отпущены после осмотра медиков.

В ГИБДД отметили, что в день аварии у водителя не было путевого листа. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.

18 апреля сообщалось о столкновении автобуса и микроавтобуса на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Два человека получили травмы.