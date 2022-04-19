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Жительница ЛНР нашла мать благодаря спецпроекту «Известий» «Освобождение»

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Специальный проект МИЦ «Известия» «Освобождение», организованный для жителей Донбасса, продолжает помогать людям находить их родственников, с которыми они потеряли связь из-за сложившейся военной обстановки в регионе. Благодаря корреспондентам находящаяся сейчас в Воронеже жительница Луганской Народной Республики (ЛНР) Александра Кузнецова 19 апреля нашла свою мать.

Молодая женщина с дочкой увидела свою маму, Людмилу Ежанько из Попасной, среди других жителей республики на портале «Известий». После чего записала видеообращение, в котором сообщила, что потеряла связь с мамой и бабушкой 20 марта 2022 года.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Узнала, что мать с бабушкой живы благодаря вашему проекту. За что вам отдельное спасибо. Мать вместе с лежачей бабушкой находилась в поселке Богуславское Луганской области, откуда их не могли эвакуировать. В данный момент они находятся в ЛНР. Но мы не знаем, как их оттуда вывезти в сторону России, а именно в Воронеж, где находится сейчас вся наша семья. Пожалуйста, помогите нам перевезти мать с бабушкой и их соседку к нам в Воронеж», — рассказала Александра.

«Известия» продолжают большой специальный проект «Освобождение». Его цель — помочь родственникам найти своих близких. Военные корреспонденты в ДНР и ЛНР записывают короткие обращения всех, кто хочет передать сообщение и ищет своих родных. Все видео будут выкладываться на портале https://osv.iz.ru. Каждый может попытаться найти своих близких на страницах специального проекта.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что съемочная группа «Известий» вместе с подразделениями Луганской Народной Республики помогла вывезти мирных жителей из города Попасная. Благодаря спецпроекту «Освобождение» им удалось найти родственников некоторых беженцев и воссоединить семьи.

11 апреля корреспондент «Известий» рассказал, что обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Попасная превратили дома местных жителей в руины. Там, где когда-то был гараж, остались выгоревшие остовы транспорта и обломки стен, несмотря на то что перекрытие у постройки было бетонное.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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