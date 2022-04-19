Обновление дорожной разметки началось во Владивостоке

Во Владивостоке рабочие приступили к обновлению дорожной разметки после зимы. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе мэрии.

Обновление началось с нескольких зебр на улицах Толстого, Пирогова и Океанском проспекте. В дальнейшем будут обновлены сплошные и прерывистые линии, переходы и другие виды разметки.

В городском дорожном управлении рассказали, что уже на этой неделе рабочие займутся улицей Некрасовской, где осенью 2021 года проезжую часть расширили до трех полос в каждом из направлений.

Работы выполняют сотрудники муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий». По словам специалистов, к проведению парада Победы 9 мая на улице Светланской также появится временная разметка. Ее традиционно наносят для прохождения праздничных колонн.