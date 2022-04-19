Прямой эфир
Экономика
Москва и Минск зафиксировали цену на газ в рублях до конца года
Общество
Минпросвещения РФ дополнит учебники по истории событиями спецоперации в Донбассе
Мир
Послу Нидерландов выразили протест в МИД РФ
Экономика
Мосбиржа заявила о переговорах по обмену опытом с Ираном
Мир
Посол Люксембурга вызван в МИД России
Общество
Минпросвещения порекомендует собирать телефоны учеников в школе
Мир
СКР проанализирует данные о возможном применении ВСУ кассетных боеприпасов
Армия
ВС РФ открыли гумкоридор для сложивших оружие боевиков с «Азовстали»
Мир
Байден сообщил Обаме о планах добиваться переизбрания в 2024 году
Мир
Омбудсмен ФРГ высказалась против бойкота русского искусства и культуры
Мир
Зеленский внес в раду законопроект о продлении военного положения на Украине

Обновление дорожной разметки началось во Владивостоке

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке рабочие приступили к обновлению дорожной разметки после зимы. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе мэрии.

Обновление началось с нескольких зебр на улицах Толстого, Пирогова и Океанском проспекте. В дальнейшем будут обновлены сплошные и прерывистые линии, переходы и другие виды разметки.

В городском дорожном управлении рассказали, что уже на этой неделе рабочие займутся улицей Некрасовской, где осенью 2021 года проезжую часть расширили до трех полос в каждом из направлений.

Работы выполняют сотрудники муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий». По словам специалистов, к проведению парада Победы 9 мая на улице Светланской также появится временная разметка. Ее традиционно наносят для прохождения праздничных колонн.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022