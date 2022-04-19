В ГИБДД дали рекомендации по предотвращению аварии в случае поломки автомобиля

Остановка автомобиля при обнаружении его поломки прямо на проезжей части неизбежно приведет к аварии. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы во вторник, 19 апреля, дали советы по предотвращению подобных происшествий.

«С начала года нашими сотрудниками на территории МКАД выявлено и перемещено в безопасные места 216 транспортных средств, водители которых осуществили остановку по причине неисправности», — написали представители ведомства в своем Telegram-канале, отметив, что в ситуации при движении автомобилей со скоростью 100 км/ч не допустить аварии не удастся.

В ГИБДД настоятельно порекомендовали не останавливаться прямо на проезжей части, а доехать до более безопасной локации. Если уровень поломки не предоставляет такой возможности, то нужно позвонить в экстренную службу по номеру 112 и оставаться в автомобиле.

14 апреля в ГИБДД перечислили пять самых распространенных правонарушений среди автомобилистов. Так, в топ попали превышение скорости от 20 до 40 км/ч, нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки и нарушение требования к знакам и разметкам.