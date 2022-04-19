Набережная Оки в Калужской области не пострадала от паводка

Набережная реки Оки в Калужской области не пострадала от подъема уровня воды. Об этом на рабочем совещании сообщил начальник управления капитального строительства Виталий Леонов, передает 19 апреля газета «Весть».

По словам Леонова, паводок не нанес ущерб проделанной работе по благоустройству набережной реки, в частности устройству фундамента светильников и укладке выравнивающего слоя парапетной стенки.

Газета напомнила, что весной прошлого года жители Калуги в рамках программы «Комфортная городская среда» путем голосования выбрали набережную Оки в качестве объекта для благоустройства в 2022 году.

Ранее сообщалось, что с 9 по 15 апреля наблюдался резкий подъем воды в Оке, Протве и Угре. В частности, максимальный уровень воды в Оке достигал 664 см, Протве — 743 см, Угре — 787 см. В настоящее время вода начала плавно спадать.