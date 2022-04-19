Госавтоинспекция Москвы составила типичный портрет пешехода-нарушителя

Госавтоинспекция Москвы 19 апреля составила типичный портрет пешехода-нарушителя. Оказалось, что чаще других правила дорожного движения (ПДД) игнорируют мужчины до 40 лет.

«По итогам I квартала в качестве пешехода чаще всего нарушали ПДД мужчины в возрасте от 20 до 40 лет», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Также отмечается, что чаще ПДД нарушают работающие граждане, реже — студенты. Самыми законопослушными оказались пенсионеры.

«В каком бы возрасте и статусе вы ни были, соблюдайте нормы безопасности всегда и везде», — заключили в столичной Госавтоинспекции.

15 апреля стало известно о предложении Национального автомобильного союза выявлять с помощью системы Face ID водителей и пешеходов, которые нарушают ПДД. Инициативу направят председателю правительства Михаилу Мишустину, в МВД, Минтранс, а также депутатам комитета по транспорту Госдумы.

14 апреля Госавтоинспекция Москвы сообщила, что в столице за три месяца текущего года вынесено более 7,5 млн постановлений за различные правонарушения. Чаще всего водители игнорировали требования знаков и разметку.