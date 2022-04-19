Прокуратура выявила пять нарушений в интернате для престарелых в Томской области

Прокуратура в ходе проверки выявила пять нарушений в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Лесная дача», расположенном в поселке Победа Шегарского района Томской области. Об этом 18 апреля сообщили РИА «Томск» в областной прокуратуре.

За последнее время от подопечных интерната в прокуратуру Шегарского района поступило 12 жалоб.

«Из 12 жалоб от подопечных интерната «Лесная дача» пять удовлетворены. Все нарушений касались санитарно-эпидемиологических требований», — рассказала собеседница агентства.

Среди других жалоб указываются невыплата пенсий, удержание денег в счет оплаты услуг, ограничение прогулок, а также неудовлетворительные условия проживания.

В интернате проживают 600 человек, их средний возраст 68 лет, при этом более ста человек старше 80 лет. Больше половины из них — лежачие.

В середине апреля сообщалось о строительстве дома-интерната для престарелых и инвалидов в Магадане. Новый дом-интернат начнут строить в 2023 году, он задуман как один из самых современных в России.