Еще 12 рекламных конструкций демонтируют во Владивостоке до лета

Во Владивостоке до конца мая планируют демонтировать еще 12 рекламных конструкций. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в городском управлении наружной рекламы и информации.

«При выявлении самовольно установленной рекламы собственнику (если он имеется) выдается предписание о необходимости демонтажа. В случае невыполнения требований к демонтажу приступают мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий», — рассказали в ведомстве.

С начала этого года сотрудники предприятия и собственники убрали 25 незаконных информационных щитов. Они находились на улицах Суханова, Луцкого, Тобольской, Пихтовой, проспекте 100-летия Владивостока и других.

В 2021-м с улиц города демонтировали 900 рекламных объектов. Из них 408 вывезли горслужбы, еще 509 убрали собственники. Меры направлены на очистку дальневосточной столицы от визуального шума.