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Политолог оценил шансы на вступление Украины в ЕС до конца спецоперации

Политолог Кортунов: на то, чтобы Украина полноценно стала членом Евросоюза, уйдут годы
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На то, чтобы Украина полноценно стала членом Евросоюза (ЕС) не только де-юре, но и де-факто, уйдут годы. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов во вторник, 19 апреля, оценивая шансы Украины на вступление в Евросоюз до конца российской спецоперации по защите Донбасса.

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По словам политолога, даже для того чтобы Украина стала членом ЕС в столь короткие сроки, потребуется принять экстраординарный пакет правил, которые будут регламентировать вхождение именно Украины в Евросоюз — в обход стандартных процедур и требований рассмотрения заявки, которые предусматривают выполнение кандидатами «домашнего задания». Но подобные преференции могут вызвать негодование других стран, например Турции и ряда балканских государств.

Кортунов отметил, что даже если гипотетически предположить, что на бумаге Украина в ближайшее время станет членом ЕС, стране «всё равно придется проходить через очень серьезную, фундаментальную перестройку экономики и правовой системы».

«И это тяжелый и болезненный процесс, даже если Украине будут выделены большие деньги», — сказал гендиректор РСМД в беседе с Lenta.Ru.

Также он подчеркнул, что пока идут боевые действия, Украина не сможет воспользоваться преимуществами своего членства в ЕС — сейчас страна не может рассматриваться как объект для серьезных инвестиций европейских компаний и не может претендовать на структурные фонды Европейского союза.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения страной статуса кандидата по вступлению в ЕС, передает НСН. Посол ЕС получил два тома заполненного опросника.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

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