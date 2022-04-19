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Озеро Талкас в Башкортостане получило охранный статус

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Озеру Талкас присвоен охранный статус в Башкортостане. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Информация появилась на сайте правовой информации. Согласно документам, на охранной территории озера запрещается добыча полезных ископаемых, проведение горных, взрывных или буровых работ. Кроме того, нельзя вести осушение и мелиорацию, строить коммуникации и размещать отходы. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Постановление о создании особо охраняемой природной территории республиканского значения правительство опубликовало еще осенью 2021 года. Вопрос о придании Талкасу нового статуса возник после многочисленных жалоб местных жителей. Граждане сообщали о действиях предпринимателей, которые осуществляли масштабные работы и нарушали природоохранное законодательство. В частности, жители Исяново, Тубинского, Сакмара и Темясово жаловались на ООО «Семеновский рудник». Недалеко от водоема мог появиться карьер.

18 апреля сообщалось о массовой гибели рыбы на озере Таштуй. По данным местных жителей, вместе с рыбой на берегу нашли погибшую выдру. Источник загрязнения устанавливается.

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